Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Squirrel Cuckoo ~ Cuco ardilla común ~ Piaya cayana. Econtrado en Gamboa.

Cuco ardilla común / Squirrel Cuckoo

foto © Kermit Nourse

This species ranges from Mexico to Bolivia, Northern Argentina and Uruguay. It’s a forest bird that comes out to the edges and into cliearings, but it tries not to be seen. One of its moves is to run along tree branches – like a squirrel. It’s widely found around the isthmus, a bit less common at the higher altitudes.

Esta especie se extiende desde México hasta Bolivia, el norte de Argentina y Uruguay. Es un pájaro del bosque que sale a los bordes y a claros con algunos arboles, pero trata de no ser visto. Uno de sus movimientos es correr a lo largo de las ramas de los árboles, como una ardilla. Se encuentra ampliamente alrededor del istmo, un poco menos común en las altitudes más altas.

