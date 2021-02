Kermit’s birds / Las aves de Kermit

Anhinga ~ Aninga americana ~ Anhinga anhinga. Encontrado en Gamboa, Colóin, Panamá. Foto © Kermit Nourse.

Anhinga / Aninga

This large waterbird ranges in freshwater lowlands from the Gulf Coast of the United States all the way down to southern South America. Also known as the “devil bird” or the “snake bird,” it gets its name from Brazil. With a wingspan of 3.7 feet and weighing almost 3 pounds it is basically a beast with wings.

Esta gran ave acuática se distribuye en tierras bajas de agua dulce desde la costa del Golfo de los Estados Unidos hasta el sur de América del Sur. También conocido como el “pájaro diablo” o el “pájaro serpiente”, recibe su nombre de Brasil. Con una envergadura de 3,7 pies y un peso de casi 3 libras, es básicamente una bestia con alas.

