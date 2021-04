¿Wappin? Lista de reproducción de David Young

Raíces afrolatinas

Yoruba Andabo – Maria Rafaela

https://youtu.be/jE8wrgac95I

Richie Ray & Bobby Cruz – Sonido Bestial

https://youtu.be/lDfO9hyrEkg

Manny Oquendo Y Libre – Llora Timbero

https://youtu.be/Ju0W_x9WxKU

Conjunto Libre – Vengo Sabroso

https://youtu.be/HP74YJJCscM

Ricardo Ray – Comejen

https://youtu.be/URRP8HwOXhQ

Explosión Rumbera – Columbia

https://youtu.be/mwjL5_iQ0O0

Los Markitos – Yambu

https://youtu.be/2apS1VteaDE

Patato y Totico – Ya Yo E

https://youtu.be/Vw3kCcW7NK4

Rumberos de Cuba – Pancho Quinto 50th Birthday

https://youtu.be/zWW2AWdITio

Toby Muñoz – Picadillo Panameño

https://youtu.be/Hl5DFXYpy8w

Ismael Rivera en TV de Ecuador

https://youtu.be/uhdK4oUKpWA

