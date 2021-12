The Panama News blog links, December 27, 2021

The Panama News blog links

Canal, Maritime & Transport / Canal, Marítima & Transporte

Hellenic Shipping News, Cabinet approves new PanCanal passenger ship tolls

Mundo Marítimo, AMP supera 255 mil certificados electrónicos para gente de mar

The Goa Sportlight, More Copa Airlines flights to various destinations from Panama

AFP, Miles de vuelos anulados en el mundo ante expansión de ómicron

Hellenic Shipping News, Shipping in crosshairs of environmental scrutiny

Mundo Marítmo, EEUU salva la Navidad del retail

Gizmodo, Giant kite will pull a ship across the ocean

Economy / Economía

Fitch, Banco Nacional de Panama is BBB- with negative outlook

EFE: Gray lists and unemployment, dangers for the Panamanian economy

Common Dreams, Progressives reignite call for Biden to cancel student debt

BBC, La crisis de Evergrande

Ito, Does Japan vindicate Modern Monetary Theory?

To watch this documentary video, click here .

Science & Technology / Ciencia & Tecnología

STRI, Into the Spider-Verse

López Lluch, La covid-19 contagiando como el sarampión

The Wrap, Fauci on RFK Jr.

Oshkosh Northwestern, There’s now a possum named after a UWO professor

La República, La falla geológica que une las islas Galápagos con Panamá

Smithsonian, The hydras’ immortality

The Guardian, UK woman has baby in hospital with ‘birth dog’ by her side

Science Alert, Astronomers detect rogue planets hurtling aimlessly through space

To watch the video, click here

News / Noticias

FOCO, Balacera en entrega de jamones

Metro Libre, Expiró el periodo para buscar firmas para la paralela

Semana, ¿Fiscalía frenó desmovilización del Clan del Golfo?

The Guardian, Boric’s triumph puts wind in the sails of Latin America’s left

El Tiempo, La oposición venezolana debate si seguir o no el interinato de Guaidó

InSight Crime, How IUU fishing plundered Latin America’s oceans

The Guardian, The West Point grad who organized the Berta Caceres hit

Click On Detroit, Michigan nuirses’s front line COVID stories

Opinion / Opiniones

AFP, Desmond Tutu in his own words

Aki-Sawyerr: Empowering healthy, resilient hometowns

Bernal, Fue el 19 de diciembre

Turner, Los muertos de la invasión: ¿Cuántos y quiénes son, dónde están?

Ulloa, Una herida abierta

Sanjur, STRI les falló a estas mujeres

Blades, Sobre vacunas y “boosters” (refuerzos)

López, ¿Qué demandamos los trabajadores?

Culture / Cultura

Code List, Panamanian actress shows off in Spielberg’s film

TVN, Rolling Stone: álbumes de Rubén Blades y Sech entre los mejores de 2021

The Forward, What we look at when we look at Joan Didion

The Guardian, New UK law could ban online racist abusers from football

