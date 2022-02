¿Wappin? Soul Sessions

“Alma” translates to “soul”

“Soul” significa más que eso

Kany García & Camilo – Titanic

https://youtu.be/JpexDfRHlFQ

Bill Withers – 1973 BBC Concert Complete

https://youtu.be/qtT_8pEjHgo

Grace Slick – Ballad of the Chrome Nun

https://youtu.be/-gQeesy15SI

Chaka Khan – Live 2021

https://youtu.be/gFUTB_7U0zg

Burning Spear – Marcus Garvey

https://youtu.be/FPsof0JVjcs

Alicia Keys – NPR Music Tiny Desk Concert

https://youtu.be/uwUt1fVLb3E

Los Silvertones – Mi Soledad

https://youtu.be/MnGk_XN4p_A

~ ~ ~