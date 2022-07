¿Wappin? Burning issues / Temas candentes

Playlist for difficult times

Lista de reproducción para tiempos difíciles

Adele – Set Fire to the Rain

https://youtu.be/QDt__hwn7Nc

Hermanos Duncan – Sin Embargo

https://youtu.be/M9G0JGXw_eU

Third World – 1865

https://youtu.be/tY7EQPgkHu0

Rubén Blades – Decisiones

https://youtu.be/CRqityqhhEY

Mon Laferte – Aunque Te Mueras Por Volver

https://youtu.be/pmbcl0YN4lg

Sister Rosetta Tharpe – Didn’t It Rain, Children

https://youtu.be/3NFywQdeKSo

Alicia Keys – Come For Me

https://youtu.be/IITPMTIrlCU

Robert Plant & Alison Krauss – The Battle of Evermore

https://youtu.be/U4TKW4i17nA

Lonnie Johnson – Have To Change Keys

https://youtu.be/VyrpEXBlOhU

Playing for Change – Planet Drum

https://youtu.be/_YXCLYVjDDk

Nattali Rize & Mike Love – Believer

https://youtu.be/hDDlu8gzhkE

Jorkan & Kafu Banton – Jamaica

https://youtu.be/ksMu3wTOFKA

Chaka Khan – Like Sugar

https://youtu.be/RecY5iZn6B0

Jefferson Airplane – Wooden Ships

https://youtu.be/hIccZsURyLc

Inti-Illimani – Lugares Comunes

https://youtu.be/guo8HXg382Y

