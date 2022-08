Coalición pro-Transparencia pide inclusión a la mesa para discutir la corrupción

La mesa de negociación en Penonomé. Hay grupos con intereses económicos que están exigiendo la admisión a las conversaciones y al mismo tiempo exigen el fin de las conversaciones y la anulación de todos los acuerdos que se han alcanzado hasta ahora. Esta coalición no es ese equipo de demolición. También hay otros, por diversas razones, que piden que las conversaciones continúen pero que se trasladen a Ciudad de Panamá, que no es especialmente la exigencia de esta coalición. Foto de la cuenta de Twitter de AEVE, adaptada por The Panama News.

Activistas anticorrupción desean unirse a las conversaciones

Firman: Centro de Iniciativas Democráticas, Ciudadanía Activa, Civitas, Fundación Espacio Cívico, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – TI Panamá, Movimiento Ciudadano Anticorrupción, Movimiento Independiente por Panamá (MOVIN), y Panamá Joven. Estos grupos son formalmente no gubernamentales y formalmente no partidistas, aunque algunos de ellos y algunos de sus líderes han estado profundamente involucrados en la vida política de la nación como candidatos, portavoces de grupos de interés o patrocinadores en las contiendas electorales. Lo que no han sido es distribuidores de clientelismo político. Todos ellos han sido destacados participantes en movimientos por la transparencia y contra la corrupción, llevando la terrible carga de ser reconocidos por la Embajada de los Estados Unidos como “sociedad civil”. El esnobismo del Departamento de Estado de EEUU no debería ser lo que los defina. Son parte de Panamá.

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~