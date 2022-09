Arroz: Violaciones generalizadas de las leyes de protección al consumidor / Rice: Widespread violations of consumer protection laws

Panama’s main food staple / El principal alimento básico de Panamá. Foto por MIDA.

Fines imposed by ACODECO for mislabeled rice

Multas impuestas por ACODECO por arroz mal etiquetado

Numbers by the Consumer Protection and Defense of Competition Authority (ACODECO). These fines were imposed for labeling lesser-quality rice as first class.

Cifras de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO). Estas multas se impusieron por etiquetar arroz de menor calidad como de primera clase.

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~