About The Panama News / Sobre The Panama News

Seasonal problem, structural issues, singular moment

Problema temporal y estructural, momento singular

by Eric Jackson / por Eric Jackson Malo

Yes, hotly contested US elections do draw a lot of donor money out of the pool for progressive reader-supported media — including publications outside of the USA, like The Panama News. Election seasons also can affect Latin American alternative media, and also deal glancing blows to us. It’s a cyclical thing that will pass in a couple of weeks when both the US and Brazilian election are history. At the moment, we are tightly stretched at this outpost and not alone in that.

Minority-language publications live tenuous lives everywhere, and everything that hangs by an economic thread is currently threatened by a worldwide bad economy. And then, THIS EDITOR’S work station is at the moment guarded by three cats who need to be fed. (It will be a slim pickings mix of cat food, rice, and ground sardines tonight.)

The Panama News plugs along and its main guy approaches his 70th birthday. A transition from English-only to bilingual that started year ago is in progress. This past year has been rough, but by comparison 2020 had its lockdowns and 2021 had a home invasion, beating and robbery by folks whose stated intention was to force me to abandon my home. The editor and the publication survive, with a lot of help from a few friends and a little help from a larger circle of friends. Not just money, but labor and many sorts of other in-kind donations.

Continuity — a group of people to take over when this editor can no longer go on — is an issue that looms every larger. (I don’t want to hear any more hustlers’ “I can monetize this for you” pitches.) I’m looking for people on similar missions. I will probably have to rearrange the donations pipeline (again) in the near future.

Let me not get into this Latin American caudillo thinking and pretend that I can or should try to run The Panama News from the grave. But I would like to leave it in responsible, forward-thinking hands when I move on, as someday I must.

Let’s also not pretend how extraordinary a moment this is. Fascism has just been voted into office in a NATO country, Italy. Fascism is on the ballot in both Brazil and the United States these next two weeks. I am both optimistic and wary. Meanwhile in Panama there are ex-presidents preparing to run to get back into power and each in his own way vowing revenge against people like me.

Your contributions — financial, photos, written articles, news tips, videos, coffee, computers and cat food — have kept us going and will continue to do so. But this is a moment of serious need, and not only for The Panama News and me.

~ ~ ~

Sí, las elecciones estadounidenses muy reñidas atraen una gran cantidad de dinero de donantes del fondo común para medios progresistas respaldados por lectores, incluidas publicaciones fuera del EEUU, como The Panama News. Las temporadas electorales también pueden afectar a los medios alternativos latinoamericanos y también darnos golpes de soslayo. Es algo cíclico que pasará en un par de semanas cuando tanto las elecciones estadounidenses como las brasileñas sean historia. Por el momento, estamos muy apretados en este puesto de avanzada y no solos en eso.

Las publicaciones en idiomas minoritarios viven vidas precarias en todas partes, y todo lo que pende de un hilo económico actualmente está amenazado por una mala economía mundial. Y luego, la estación de trabajo de ESTE REDACTOR está en este momento custodiada por tres gatos que necesitan ser alimentados. (Será una mezcla delgada de comida para gatos, arroz y sardinas ralladas esta noche).

The Panama News se conecta y su personaje principal se acerca a su 70 cumpleaños. Está en curso una transición de solo inglés a bilingüe que comenzó hace un año. El año pasado ha sido duro, pero en comparación, 2020 tuvo sus cierres y 2021 tuvo una invasión de casa, golpizas y robos por parte de personas cuya intención declarada era obligarme a abandonar mi hogar. El editor y el medio sobreviven, con mucha ayuda de algunos amigos y un poco de ayuda de un círculo más grande de amigos. No solo dinero, sino trabajo y muchos otros tipos de donaciones en especie.

La continuidad, un grupo de personas que se hará cargo cuando este editor ya no pueda continuar, es un problema que se cierne cada vez más. (No quiero escuchar más discursos de estafadores “Puedo monetizar esto para ti”). Estoy buscando personas en misiones similares. Probablemente tendré que reorganizar la canalización de donaciones (nuevamente) en un futuro próximo.

Que no me meta en el pensamiento de este caudillo latinoamericano y pretenda que puedo o debo tratar de ejecutar The Panama News desde la tumba. Pero me gustaría dejarlo en manos responsables y con visión de futuro cuando me mude, como debo hacer algún día.

Tampoco pretendamos cuán extraordinario es este momento. El fascismo acaba de ser votado en el poder en un país de la OTAN, Italia. El fascismo está en la boleta electoral tanto en Brasil como en los Estados Unidos estas próximas dos semanas. Soy a la vez optimista y cauteloso. Mientras tanto en Panamá hay expresidentes preparándose para postularse para volver al poder y cada uno a su manera jurando venganza contra gente como yo.

Sus contribuciones (financieras, fotos, artículos escritos, consejos de noticias, videos, café, computadoras y comida para gatos) nos han mantenido en marcha y seguirán haciéndolo. Pero este es un momento de gran necesidad, y no solo para The Panama News y para mí.

