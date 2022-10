Investigación penal sobre la recolección de firmas para candidatos

Yolanda Pulice v.4.0? Después de que estalló el escándalo, el Tribunal Electoral trajo a una mujer rubia no identificada para que explicara cómo funciona. Pero en realidad no lo hizo. Hizo referencia a un anexo de un libro de reglamentos. Tampoco se ofrece ninguna excusa aceptable para un sistema electoral que discrimina inherentemente a los lugares con señales de Internet débiles o inexistentes, y a aquellos que no tienen ciertos tipos de teléfonos inteligentes o computadoras. Es todo bastante insultante. Gráfico tomado de un video del Tribunal Electoral y modificado electrónicamente por The Panama News.

