El festival de cine ICARO 2023 se centrará en el desarrollo de nuevos artistas

La maestra española, realizadora Helena de Llanos.

Potente programa de actividades formativas

ofrecerá el Festival de Cine ICARO Panamá

por Roberto Enrique King – GECU

El 16° FESTIVAL DE CINE ICARO PANAMÁ 2022, que tendrá como sede principal en la ciudad capital al Cine Universitario del 2 al 7 de octubre próximo, además de ponernos al día con recientes películas centroamericanas, busca dar un aporte al desarrollo y capacitación de los cineastas y estudiantes audiovisuales de nuestro medio, a través de un programa de actividades formativas que de manera gratuita serán dictadas por talentosos especialistas nacionales e internacionales, organizado por el GECU de la Universidad de Panamá y Fundación FAE, gracias a los auspicios de DICINE del Ministerio de Cultura.

La programación formativa tiene previstos los talleres presenciales de Gerencia de Locaciones con estándares internacionales, por el especialista de México, Armando Escobar; El arte de la Asistencia de Dirección, por el experto de Venezuela, Daniel Isaac y de Post producción – Material On Set, a cargo del cineasta de Panamá, José Guardia, y los virtuales: Distribución cinematográfica para proyectos en desarrollo, que dictará la productora, Luisa Padilla, de Nicaragua y El guion y la ficción de archivo, por la realizadora Helena de Llanos de España. Todos gratuitos, previa inscripción.

También se dará, en el marco del festival y en coordinación con el Centro de Formación y Capacitación Cinematográfica del GECU, el taller presencial de Foto Fija para cine, que dictará el fotógrafo de México, Hans Brauns, este con un donativo de inscripción y con opciones de becas parciales. Info sobre este en específico al 6667-1379.

Además, se realizarán mesas redondas, conversatorios y encuentros de distintas temáticas durante los días del festival, con realizadores nacionales e internacionales. Mayor información sobre el programa de talleres y el festival en general al 6252-5255 o escribir a icaropanama@gmail.com y en Facebook, Twiter, Instagram: @IcaroPanama / www.icaropanama.com El festival se trasladará a Chiriquí y Bocas del Toro del 9 al 13 de octubre, con su selección de películas de la región.

