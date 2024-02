¿Wappin? Last Friday of February mix / Mix del último viernes de febrero

Beyoncé in Tottenham Hotspur Stadium 2023. Wikimedia photo by Raph PH.

Crossing genres keeps an old mind limber

Cruzar géneros mantiene ágil la mente vieja

Santana – Jingo, live at Viña del Mar 2009

https://youtu.be/F_QDS2629j8?si=-DVc5Ty-3quO7URH

Reneé Armand & Hoyt Axton – Boney Fingers

https://youtu.be/q5mvDoSG9VE?si=HxYf4DHSe6_S_CnP

Beyoncé – Texas Hold ‘Em

https://youtu.be/jCOX8dT9q8M?si=m5BUGZ8wKl_YKkgQ

Rolling Stones – Gimme Shelter

https://youtu.be/qVxCcGHwMmY?si=c_EJbb9HS3uXXPhI

Los Mozambiques – El Presidiario

https://youtu.be/7FMC5aNrL1g?si=2OPGfMX8RzMqa4w4

Taylor Swift – You Belong With Me

https://youtu.be/VuNIsY6JdUw?si=VeT0KVSUBXZamimg

Rihanna Giddens – She’s Got You

https://youtu.be/AdYjB41zipc?si=JoNcL51KUvbH-6i7

Lady Gaga – Bad Romance

https://youtu.be/qrO4YZeyl0I?si=QSoNztUaA-ehEwTa

Sinéad O’Connor – Sacrifice

https://youtu.be/qYtNbUVGl7A?si=FgAVU1wCsZ9vQmmm

Mon Laferte – Obra De Dios

https://youtu.be/6LxD9i4pgzM?si=roxc1o5b7-tNTjcY

Pink Floyd – The Final Cut

https://youtu.be/JizRnWVYlbo?si=c-2Hx4lu9DQDQcj1

Bob Marley – Redemption Song

https://youtu.be/5PEmVtBA2Z0?si=xOnzUiwPEEgElnjE

Rubén Blades – País Portátil

https://youtu.be/-AsNFS3JJm8?si=7KnRBtQWvFDmEZ1Y

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.





~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.