¿Wappin? Partes de quienes somos / Parts of who we are

El panameño Jhonathan Chávez, a punto de tocar en el escenario más grande de América Latina. Foto de su página de Facebook.

Panama’s Jhonathan Chávez, about to play on Latin America’s biggest stage. Photo from his Facebook page.

Esta vez, primordialmente en español

This time, primarily in Spanish

Susana Baca – Flor de Canela

https://youtu.be/8OKd1cxbrJY?si=q8–DxxgCVhDGmSr

Rómulo Castro & Grupo Tuira – La Rosa de los Vientos

https://youtu.be/QUoV65mVgss?si=Pnb4FxhNX8-CIkpH

Rihanna – Desperado

https://youtu.be/aD6pjhFOjFM?si=lCLtmTYj4E4jmUXL

Señor Loop – Jazz Fest

https://youtu.be/RX24IYrPUSc?si=_jHxOEO_0xcA_9JA

I Threes – Many Are Called

https://youtu.be/MUXm8v5WBdg?si=tqRn6JyyWJhTqtIL

Buena Beats – Cuban Music Revival

https://youtu.be/DTqoK2FZG8M?si=wU7FAkye19n6a5DV

Idania Dowman – Lypsojazz

https://youtu.be/l9GlvpQbdJo?si=t1fuJqEz6p7U-Ho2

Rubén Blades y Ana Belén – Algo Contigo

https://youtu.be/ETQC0Yez9mQ?si=inoZ0FAbvgfq1trK

Romeo Santos – La Bella Y La Bestia

https://youtu.be/Ugxxq5lfOqI?si=HiUsAcGbwwKjSw9A

iLe – Algo Bonito

https://youtu.be/mmehOrxEnjI?si=GGgwNDtA1R9ix4Sm

Jhonathan Chávez – Dame una razón

https://youtu.be/15LKXalM5Io?si=X8nemQro7tfaXGup

