Beluche, Carta abierta a la juventud panameña

De ustedes y su voto

dependen muchas cosas

por Olmedo Beluche

A los y las jóvenes entre 18 y 30 años:

Ustedes, jóvenes con capacidad de votar, algunos por primera vez, en las elecciones generales del próximo 5 de mayo, ustedes tienen una gran responsabilidad.

Ustedes constituyen el 30% del electorado, es decir, ustedes tienen capacidad de decidir el futuro de este país, si votan con responsabilidad y no caen en los engaños de la publicidad electorera, ni en el clientelismo.

De ustedes y su voto dependen muchas cosas. Si eligen mal, como ha pasado a las generaciones precedentes, pronto lo lamentarán, pues las consecuencias recaerán pesadamente sobre sus espaldas.

Con toda seguridad, usted joven panameño o panameña, fue parte de las decenas de miles que salieron a las calles para protestar contra el contrato minero vende patria, en octubre y noviembre de 2023. Ustedes, junto a sindicalistas, gremialistas, indígenas y comunidades cambiaron la historia. Al igual que la juventud del 9 de Enero de 1964, ustedes con la movilización en las calles forzaron a los poderosos a retroceder y obligaron a la Corte Suprema de Justicia a declarar inconstitucional el contrato con First Quantum Minerals (FQM).

Jóvenes, ustedes con su lucha, han puesto en jaque los saqueadores de nuestra riqueza natural, les obligaron a parar sus operaciones y los tienen a punto de hacer sus maletas para irse de Panamá. Pero cuidado, ciudadanos y ciudadanas jóvenes, ellos no se han ido. Están ahí, dentro de las instalaciones de la mina en Donoso, esperando quién gana las elecciones del 5 de mayo. No cantemos victoria antes de tiempo, porque si gana un candidato vendepatria, de los que están pagados por la minera canadiense, encontrarán la forma de quedarse, burlándose de la lucha de ustedes y de casi todo nuestro pueblo. Así lo ha confesado Tristán Pascall, gerente de FQM, el 22 de febrero pasado: “sigo confiado en que podemos alcanzar una solución…”.

Que culmine exitosamente la lucha contra la explotación minera metálica en Panamá depende de quién gane las elecciones del 5 de mayo. Si gana un vendepatria corrupto agente de los grandes intereses económicos, no solo es posible que vuelvan a firma otro contrato, sino que es posible que no defiendan consecuentemente los intereses del país en los juzgados internacionales en que nos ha demandado FQM, por lo que pagaríamos miles de millones de dólares que saldrían de los programas sociales.

Estimado o estimada joven, analice bien, conozca quiénes son los candidatos y su relación con la minería. Hay uno que ustedes identifican bien porque aprobó el contrato en el Consejo de Gabinete del presidente Cortizo y lo ha defendido: ese es José Gabriel Carrizo, agente directo de FQM, pues fue abogado de Petaquilla Gold que le vendió los “derechos de explotación a los canadienses.

Estimada o estimado joven, usted también sabe que el bufete de abogados que defiende los interese de la minera se llama Morgan y Morgan, y conoce que el candidato Rómulo Roux trabaja para esa empresa por ende es un títere de FQM.

Tal vez usted es muy joven y no lo vivió, pero puede preguntar a sus mayores, en 2011, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, el ministro de gobierno era José Raúl Mulino, y ambos trataron de imponer una reforma al Código Minero para favorecer esos intereses en los que ellos hacen parte. Esa cuando el pueblo se lanzó a la calle a protestar Martinelli y Mulino lanzaron una dura represión a costa de decenas de heridos y varios muertos. Así que, Mulino es otro agente de la minería.

Pero es que Martín Torrijos, como conspicuo miembro del PRD, avaló el contrato minero impuesto en el periodo de Ernesto Pérez Balladares, y tampoco hizo nada al respecto mientras fue presidente en el período 2004-2009. Así que usted puede suponer qué pasará si Martín Torrijos gana la presidencia.

A estas alturas estimado o estimada joven, puede que usted crea que porque se asomó alguna vez a alguna manifestación antiminera Ricardo Lombana sea su alternativa. Sin embargo, debo decirle que detrás de la campaña de Lombana se mueven poderosos intereses económicos que apoyan el negocio minero, como su vicepresidente Michael Chen, expresidente de la Cámara de Comercio de Colón, que en su momento manifestó su acuerdo con la mina.

El candidato Melitón Arrocha ha ocupado cargos de confianza en varios gobiernos, y con Juan Carlos Varela llegó a ser ministro de Comercio, avalando con sus actos el contrato inconstitucional de 2007. Peor aún, el 12 de diciembre en entrevista a EcoTV, lamentó el cierre de la mina y el fallo de la Corte.

Llegado a este punto del razonamiento, cualquier joven que de manera consecuente desea defender el futuro natural y ambiental de nuestro país, debe saber que solo le quedan dos opciones: Zulay Rodríguez y Maribel Gordón.

Ciertamente Zulay Rodríguez votó contra el contrato minero y lo denunció, pero tiene una cara oscura respecto a sus relaciones políticamente estrechas con sectores corruptos del PRD y RM.

La única candidata que luchó en las calles contra el contrato minero junto la juventud, los sindicalistas, los docentes, los indígenas fue la profesora Maribel Gordón, que además tiene una vida de lucha junto a l movimiento popular en defensa de los derechos sociales.

Joven panameño o panameña, en tus manos está el futuro, o avanzamos en la lucha contra la minería y la corrupción, o retrocedemos eligiendo a un nuevo corrupto vendepatria. Piénsalo bien. Tú decides.

Un abrazo

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.





~ ~ ~

These announcements are interactive. Click on them for more information.

Estos anuncios son interactivos. Toque en ellos para seguir a las páginas de web.