Un día dedicado al cine panameño en el Festival Internacional de Cine

FF Panamá rinde homenaje al talento local:

destacan “Bila Burba”, “Brown” y “Dios es Mujer”

El Festival Internacional de Cine de Panamá, IFF Panamá, celebra nuestra panameñidad con cine local, reconociendo los trabajos de valiosos realizadores que a través de su investigación, ingenio y creatividad, han profundizado en la representación istmeña de nuestros orígenes, historia y personajes.

“Durante la última década, el cine panameño ha encontrado sus espacios en la programación de festivales internacionales, legitimando su presencia y circulación cada vez con mayor éxito en dicho circuito. El IFF Panamá, es una valiosa ventana de exhibición para las películas panameñas y este año durante el festival se presentarán 4 producciones ganadoras del Concurso Nacional Fondo Cine de las cuales: Brown y Bila Burba son estrenos, lo que evidencia el apoyo que le estamos brindando a nuestros talentos, quienes están siendo respaldados por una política audiovisual, que busca el desarrollo del cine como una industria creativa”, destacó Sheila González, Directora de la Dirección Nacional de Cine, DICINE.

“BILA BURBA”, el primer largometraje documental de Duiren Wagua, en su estreno panameño, relata los hechos sobre la relación entre la nación gunadule y el gobierno nacional la cual estuvo marcada por numerosos conflictos territoriales y culturales. Siguiendo los pasos de sus antepasados guerreros, los líderes Simral Colman y Nele Kantule se unieron para afrontar su destino y unificar a las comunidades de su territorio para la batalla llamada ‘Revolución Dule’ acontecimiento que buscó defender a toda costa a los Gunadule de los abusos por parte de la policía panameña.

“Quiero que la cultura de mi raza perdure dentro del marco universal de la cultura de los pueblos del mundo. Porque solamente en la expresión cultural de un pueblo está el sello ineludible de la esencia de su libertad, de su dignidad y de su respeto como Pueblo”. Nele Kantule.

Por su parte, los directores Ricardo Aguilar Navarro de Panamá y Manolito Rodríguez de Cuba, presentarán el estreno mundial de “BROWN” en la duodécima edición del IFF Panamá. El filme cuenta la historia del panameño Teófilo Alfonso “Panamá Al Brown”, primer latinoamericano que logró ser Campeón Mundial de Boxeo. Tras perder su título en una pelea amañada, el boxeador cuelga los guantes y viaja a París. Allí se convierte en la gran estrella de un cabaret de segunda y conoce al famoso poeta Jean Cocteau.

“DIOS ES MUJER”, es el primer largometraje documental del cineasta Andrés Peyrot. En él narra el recorrido del director francés Pierre-Dominique Gaisseau, ganador del Oscar, quien viaja en 1975 a Panamá para filmar a la comunidad Kuna, donde las mujeres son sagradas. Gaisseau, su esposa y su hija pequeña Akiko viven con los Kunas durante un año. El proyecto eventualmente se queda sin fondos y un banco confisca los carretes. Cincuenta años después, los Kunas aún siguen esperando descubrir su “película”, hoy en día una leyenda transmitida de los mayores a las nuevas generaciones. Un día, una copia olvidada es encontrada en París…

El día que hace homenaje a los títulos locales, cerrará con una potente fiesta al mejor estilo panameño. Una coproducción entre Pull it Up Naita y Bomba & Plena, en alianza con IFF Panamá, que ofrecerá una experiencia para todos los sentidos, con un mix de géneros urbanos, dancehall, reggaeton, plena, afrobeats, roots y hip hop, junto a RITMO EQUIS, KINGSTON CREW, MADFAMILY y mucho más. Boletos a la venta en ONESPOT.

¡Todo ésto y más en la duodécima edición de IFF Panamá!

Resumen de estas proyecciones:

Sede: Cinepolis, Multiplaza Mall.

Película: Bila Burba, del director Duiren Wagua; Panamá, Gunayala – 2023. Duración: 69 minutos. Idiomas: Dulegaya, Español. Género: Documental. Trailer

Horarios de proyección:

4:30 p.m., sábado 6 de abril, SALA 3

Película: Brown, del director Ricardo Aguilar y Manolito, Panamá y Cuba – 2022. Duración: 104 minutos. Idiomas: Español. Género: Drama.

Horario de proyección:

6:30 p.m., sábado 6 de abril, SALA 3

Película: Dios es Mujer, del director Andrés Peyrot, Panamá, Suiza, Francia – 2023. Duración: 86 minutos. Idiomas: Español, Guna. Género: Documental. Trailer

Horarios de proyección:

9:30 p.m., sábado 6 de abril, SALA 3

8:15 p.m., domingo 7 de abril, SALA 4

Panama Al Brown en Paris, en 1927.

