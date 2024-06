STRI, El busito de la ciencia vuelve a rodar por Panamá

El Q?Bus del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales llevará la ciencia a los colegios públicos del país. Foto por STRI.

Recorrerá las escuelas cargado de instrumentos, colecciones científicas y actividades interactivas

por STRI

De junio a noviembre, el Q?Bus del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) recorrerá las escuelas de Panamá cargado de instrumentos, colecciones científicas y actividades interactivas. Este minibús forma parte del programa público de STRI y desde 2018 visita colegios públicos en distintas partes del país, llevando la ciencia de manera divertida al aula para despertar la curiosidad innata de los niños, niñas y adolescentes. Uno de sus objetivos es eliminar las barreras logísticas y económicas al conocimiento científico.

Este año, el Q?Bus llegará a nuevas regiones del país gracias al apoyo de la Iniciativa Adrienne Arsht de Soluciones de Resiliencia Basadas en la Comunidad. Por primera vez, visitará las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Coclé. También estará en Colón y Panamá Oeste. El programa se enfocará principalmente en aulas de Premedia (7mo a 9no grado), una etapa de muchos cambios y crecimiento a nivel social, emocional y académico.

Además de ampliar el alcance geográfico de las escuelas a visitar en 2024, el Q?Bus se estrenará en diversas ferias a nivel nacional. Estas estrategias le permitirán exponer a una población mayor y más diversa al conocimiento científico.

En 2020, debido a la pandemia, el Q?Bus puso en pausa su programación presencial y se volcó a las plataformas digitales con la creación de Q?Digital. Este programa público de STRI es una plataforma de aprendizaje virtual dirigida a niños, padres y educadores.

Para conocer más acerca de los programas públicos de STRI, visite este enlace. Para solicitar una visita del Q?Bus a su colegio, feria u organización comunitaria, puede escribir a: striqbus@si.edu

