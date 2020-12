Murciélagos con olores dulces

Macho adulto de Trachops cirrhosus que muestra la olorosa costra de color ámbar en la región dorsal de la sección media de los antebrazos. A veces quedan pequeñas partículas de costra cerca de la oreja después de que el macho se frota el antebrazo. Foto por Paul B. Jones ( https://www.flickr.com/photos/paulbjones/

Algunos murciélagos machos tienen costras en

sus antebrazos cuando las hembras son fértiles

por STRI

Los machos pueden esforzarse mucho para atraer a las hembras. Los pavos reales machos hacen alardes llamativos, pero los murciélagos machos, debido a su actividad nocturna, pueden confiar en el sentido del olfato de las hembras para atraerlas. Hace tres años, Victoria Flores, becaria predoctoral en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) en Panamá, descubrió que los murciélagos de labios con flecos machos suelen tener una sustancia costrosa y de olor dulce en los antebrazos. Debido a que solo los machos tenían costras y las exhibieron principalmente durante la supuesta temporada reproductiva, Flores especuló que las costras podrían jugar un papel en el apareamiento. Ahora Mariana Muñoz-Romo, becaria postdoctoral en STRI y Exploradora de la National Geographic, junto a sus colegas, tienen evidencia para demostrarlo.

Para hacer las costras, los machos se rascan todo el cuerpo con las garras de las patas traseras, se muerden las garras y luego escupen en sus antebrazos una sustancia amarilla pegajosa. Las hembras no hacen esto.

“Una cosa es suponer que porque solo los machos tienen una característica particular, esta tiene que ver con el apareamiento, pero cuando medimos el tamaño de las olorosas costras en los antebrazos de los machos, cuantificamos sus niveles de testosterona y el tamaño de sus testículos, encontramos que todos estos factores están relacionados”, comentó Muñoz-Romo. “Los machos con los niveles más altos de testosterona y los testículos más grandes tienen las costras más grandes en sus antebrazos, lo que nos hace estar bastante seguros de que este rasgo está asociado con la reproducción”.

Muñoz-Romo midió los niveles de testosterona en muestras de plasma de murciélagos silvestres en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Panamá (INDICASAT-AIP). También observó la época del año en que los machos tienen costras agrandadas y si corresponde al momento en que las hembras son fértiles, otra señal de que las costras y el apareamiento van de la mano.

“En realidad, hay muy pocos estudios que midan los niveles de testosterona, la fertilidad femenina y uno de estos rasgos exclusivos de los machos en los mamíferos y, hasta donde sabemos, este es el primer estudio en murciélagos”, comentó Muñoz-Romo.

Una de las razones por las que este tipo de estudios son tan raros es que puede ser difícil saber si las hembras están en celo. En este caso, los investigadores tomaron muestras de células vaginales para averiguar si las hembras eran fértiles. La mayoría de las crías de murciélagos de labios con flecos nacen al final de la estación seca de Panamá en mayo. La mayoría de los machos tenían costras agrandadas unos cinco meses antes, durante la temporada de apareamiento.

La testosterona es la hormona masculina más importante y, en los seres humanos, a menudo se asocia con olores corporales naturales. “Nuestros resultados sugieren que el tamaño de la costra está determinada por los niveles de testosterona; los machos con niveles más altos de testosterona y testículos más grandes producen costras más grandes”, comentó Rachel Page, científica de STRI y coautora del estudio. “Todos estos factores combinados sugieren que las olorosas costras juegan un papel fundamental en el cortejo y el apareamiento”.

Aproximación de una costra de color ámbar en un macho adulto. Foto por Nikolaj Meyer.

