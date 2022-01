¿Wappin? An old hippie’s mix / La mezcla de un viejo hippie

The young Sandra Sandoval, who just turned 51.

La joven Sandra Sandoval, que acaba de cumplir 51 años.

Dated, but never stuck in a time warp

Anticuado, pero nunca atrapado en un túnel del tiempo

Gene Chandler – Duke of Earl

https://youtu.be/kOcMdEImdy0

Samy y Sandra Sandoval – Gallina Fina

https://youtu.be/yHr8bHfiwzY

Séptima Raíz – De frente con Jah

https://youtu.be/qfEZeC77mcI

Joss Stone – Breaking Each Other’s Hearts

https://youtu.be/gteoLM5p00I

Luci & The Soul Brokers – Sal de Mar

https://youtu.be/JNMQfU9uzyg

Natalia Lafourcade – Mi Religión

https://youtu.be/mXUEjRiCXpg

The Supremes – Where Did Our Love Go?

https://youtu.be/Na0wvihlRM4

Frank Zappa – Love Of My Life

https://youtu.be/3ips1AGCNj0

Los Silvertones – Mi Soledad

https://youtu.be/MnGk_XN4p_A

Jefferson Airplane – Good Shepherd

https://youtu.be/lOWX2-l788A

Patricia Vlieg – Alma Patria

https://youtu.be/yqU0i2ZdNH4

Mercedes Sosa – Al Jardin de la Republica

https://youtu.be/QfGTSYDHc7Q

Chrissie Hynde – Creep

https://youtu.be/r-HEuIEeSio

Keb’ Mo’ – Live at Nashville 2020

https://youtu.be/U5rq9c4uBME

