Mural universitario de Chuchú Martínez

Dedican mural a Chuchú Martínez en aniversario de su muerte

por Roberto Enrique King – GECU

Con motivo del aniversario de la muerte del escritor y académico panameño José de Jesús Martínez, conocido como Chuchú, acaecida el 27 de enero de 1991, se realizó un acto en su homenaje por medio de la dedicatoria del mural pintado por el artista guna Ologwagdi en la fachada del Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) de la Universidad de Panamá.

El mural fue realizado especialmente para la producción del documental Chuchú y el General, que narra la historia del reconocido poeta y dramaturgo, también catedrático universitario con doctorados en filosofía y matemáticas, quien en 1974 se enlistó como policía raso en la Guardia Nacional y fue asignado a la escolta del General Omar Torrijos, dando inicio a una cercana amistad que se mantuvo hasta la muerte del militar en 1981.

Este documental estaba programado para una proyección especial en salas comerciales en esta fecha de aniversario, pero fue pospuesta hasta que haya mejor situación sanitaria en el país, por lo que, para no dejar pasar la fecha por alto, sus directores y productores convocaron a esta cita alrededor del mural para este acto simbólico.

La pintura representa distintos momentos de la vida y circunstancias políticas, sociales y literarias de Martínez, una especie de hombre del Renacimiento por su alcance y dominio intelectual y académico, y en este sencilla, pero significativa ceremonia, estuvieron presentes para recordarlo y homenajearlo familiares, amigos y miembros principales del equipo del mencionado trabajo cinematográfico.

Contact us by email at / Contáctanos por correo electrónico a fund4thepanamanews@gmail.com

To fend off hackers, organized trolls and other online vandalism, our website comments feature is switched off. Instead, come to our Facebook page to join in the discussion.

Para defendernos de los piratas informáticos, los trolls organizados y otros actos de vandalismo en línea, la función de comentarios de nuestro sitio web está desactivada. En cambio, ven a nuestra página de Facebook para unirte a la discusión.

~ ~ ~