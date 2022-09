Sexto BannabáFest de Cine de Derechos Humanos, 5-10 septiembre

Los derechos humanos representan la máxima protección para la integridad de los seres humanos y sirven para establecer patrones y formas de vida civilizada aplicables a todos los niveles de la sociedad. El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá BannabáFest celebra su 6ta versión del 5 al 10 de septiembre La Fundación Centro Imagen y Sonido (CIMAS), órgano educativo sin fines de lucro, dedicado a estimular el desarrollo de la industria audiovisual en Panamá, a través de la ejecución de proyectos de cine, apoyo a jóvenes cineastas y difusión del cine nacional, entre otras actividades, anuncia la 6ta. edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá – BannabáFest, del 5 al 10 de septiembre del 2022 a nivel nacional. El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá – BannabáFest será celebrado en 53 sedes a nivel nacional, en Chiriquí, Coclé, Colón, Darién, Los Santos, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas, dedicado en esta ocasión a la igualdad de nacimiento, primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Nuestra misión es educar en Derechos Humanos con los gestores culturales a través del cine. La visión es llegar a la mayor cantidad de lugares y personas, manteniendo todas las sedes del festival como un evento de libre acceso” comparte el artista Luis Rodríguez Ventosa nuevo Co- Director del Festival. El BannabaFest se caracteriza por ser un festival de cine cuyo mérito está en ser un evento comunitario, que presenta películas de calidad, alcanza audiencias presenciales y virtuales, promueve el debate y organiza actividades educativas. “Para el año 2021 logramos ubicar 45 sedes a nivel nacional, desde Darién a Chiriquí, pasando por la Ciudad de Panamá y llegando hasta Colón, alcanzando e impactando a más 4,500 personas en un formato híbrido”, explica Édgar Soberón Torchia, Co-Director del Festival. Este año el BannabáFest rinde homenaje a tres pioneros del cine panameño: el Poeta y documentalista Gerardo Maloney, la fotógrafa y videasta Sandra Eleta y el archivista y fotógrafo Basilio Acosta. Agenda BannabáFest 2022 Este año la ciudad capital tendrá varias actividades de interés, todas gratuitas: El lunes 5 se inaugurará el evento en el Teatro Municipal Gladys Vidal, con el corto “Rosa rosae: La guerra civil” del maestro español Carlos Saura, y el controversial documental “Una niña” de Sébastien Lifshitz, sobre un niño francés de cinco años que le plantea a su madre que, cuando sea grande, quiere ser una niña. La noche del martes 6 estrena “Ciudadano de tercera edad” del chipriota Marinos Kartikkis, bella cinta sobre un adulto mayor que se resiste a dormir en su propia cama, en su propia casa, y prefiere hacerlo en la banca en un hospital, donde conoce a una enfermera y madre soltera con la que entabla amistad. El miércoles 7 se celebrará el Micrófono Abierto, “Habla o calla para siempre”, coloquio sobre igualdad y discriminación, conducido por Natalia Beluche, con la participación de la cantante Miroslava Herrera, el artista Milko Delgado, la teatrera guna Ilka Aris, el cineasta emberá Iván Jaripio, el filósofo Bruno Ow Young, la periodista Estefanía Cubillos y la gestora cultural Jessy Solís, entre otros. En pantalla, pasará el corto panameño “A tiempo” de Andrés Salazar. El jueves 8 se inaugura la sección BannabáFem con el documental belga “Las plegarias de Delphine” de la directora camerunesa Rosine Mbakam, en que una prostituta africana se confiesa frente a la cámara, lo cual será el punto de partida del diálogo “Mujer de todos lados”, con un enfoque interseccional de la igualdad, con Lucy Cristina Chau (arte), Richard Morales (economía), Chevy Solís (feminismo) y Gume Florez Murillo (racismo). El viernes 9 celebramos el estreno mundial del documental panameño “Panamá, tírate un free” de Ángel Corro, que muestra la cultura del hip hop nacional, en varias sedes en el interior y en la capital, como el Parque de El Cangrejo, donde habrá un encuentro de artistas del rap. De modo simultáneo, en el Mercadito Urbano de Ciudad del Saber, se exhibirá el filme francés “Viajes a cabezas extranjeras”, que combina ciencia-ficción, temas sociales y ecología en su trama de tres extraterrestres que deben abandonar, pero uno se resiste cuando se involucra en la lucha por el derecho al trabajo de los migrantes. Y el sábado 10, además del Premio Bannab a Mejor Película Panameña, se otorgarán cuatro trofeos más al cine nacional, en la Casa del Soldado, en el Casco Antiguo: el premio del Público, patrocinado por CineBunker, y los premios de los tres gremios de cine, Asocine, ProCinema y Redcrea. A las 7pm, se hará el homenaje a Sandra Eleta, Gerardo Maloney y Basilio Acosta, pioneros del cine panameño. Ese día se hará la reposición del audiovisual “Sirenata en B” de Eleta, restaurado en Nueva York por el cineasta japonés Toshi Sakai. A este evento seguirá inmediatamente la premiación y clausura del Bannabá VI. A través de películas, talleres y charlas, el festival apunta a generar un espacio de reflexión sobre temas de Derechos Humanos, contenidos en películas participantes de todas partes del mundo contribuyendo a la edificación de un país de justicia, paz y equidad. Sobre los pioneros: Basilio Acosta Batista Fotógrafo y cineasta nacido en Panamá el 1 de febrero de 1956. Realizó estudios en la Escuela Secundaria Nocturna Oficial. Ingresó al Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU) en 1975, como parte de la segunda generación. Fue sumado cuando ejercía de secretario general de las Columnas 9 de enero, en San Isidro, San Miguelito. En 1977 fue coordinador con Aby Martínez del Departamento de Difusión Cinematográfica del GECU. Fue también el curador del Archivo Fílmico del GECU y colaborador del Cine Universitario, ambos dirigidos por Edgar Soberón Torchia. Acosta devino jefe de la bodega del Archivo en 1979, hasta asumir el cargo de director en 1988, cargo que ocupa hasta la fecha. Fue miembro del conjunto musical Grupo Liberación, organizado en julio de 1977, durante un seminario de capacitación política para las bases universitarias de la Federación de Estudiantes de Panamá. El grupo grabó canciones políticas a favor del gobierno militar anterior a 1981. Como fotorreportero Acosta ha laborado para los diarios El Panamá América, El Universal, El Siglo y el semanario alternativo Bayano. Cubrió los hechos políticos y culturales más destacados en los últimos 40 años. Fue realizador también de los documentales Canto a Vietnam (1988) y Omar vive (1993) y participó en el drama Largo verano (1997) y el documental Para recordar a Lord Cobra (2000). Gerardo Maloney Francis Sociólogo, cineasta y poeta, nacido en Panamá el 20 de octubre de 1948. Egresado del Instituto José Dolores Moscote, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, y magíster en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Quito. Maloney ingresó al GECU en 1980, y es el primero en acoger el vídeo como medio de expresión en la entidad, cuando dejó de producir en celuloide y optó por el cine electrónico. Entre sus obras audiovisuales más representativas destacan Nosotros los del Silver Roll, Tambo jazz, Amo a mi raza, Mandela, Tengo un sueño, Calipso, Cuando florece el granadillo, De Carenero a Nueva Orleans, Para recordar a Lord Cobra y Violeta Green: La otra diva. Es uno de los principales representantes de la poesía de afrodescendientes panameños, autor de obras como Juega vivo (1984), En tiempo de crisis (1991), Latidos (1991). Maloney fue profesor de las universidades de Monterrey y Panamá, y dirigió la Escuela de Sociología de la Universidad Santa María la Antigua. El poeta organizó y presidió los primeros Congreso de Cultura Negra en Panamá; coordinó las publicaciones de la Facultad Latinoamericana de Sociología en Panamá, y sus aportes ensayísticos aparecieron en diarios y revistas de Panamá, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y los pueblos isleños del Caribe. Fue director de Televisión Educativa – Canal Once y Embajador de Panamá en la República de Trinidad y Tobago. Sandra Eleta Boyd Fotógrafa, nacida en la ciudad de Panamá, el 4 de septiembre de 1942. Estudió Bellas Artes en Finch College, Investigación Social en el New School of Social Research de Nueva York, y fotografía en el International Center of Photography (ICP) de Nueva York. Su obra fotográfica ha sido exhibida y elogiada en galerías, eventos y museos, como la Galerie Agathe Gaillard, la Biblioteca Nacional y el Museo Georges Pompidou, en París; los Encuentros Internacionales de Fotografía de Arles, Francia; el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá; el Museo de Arte Moderno de México; la Colección Marsh de Madrid; el Museo Nacional de Bellas Artes y la Fotogalería del Teatro San Martín, en Buenos Aires; la Barden Gallera de Nueva York, y la XXVI Bienal de Sao Paulo. A partir de la publicación en 1977 de su ensayo fotográfico sobre Portobelo, sus fotografías han sido divulgadas en volúmenes como Nostalgia del futuro, Por los caminos del Chagres, Emberás: hijos del río, El abuelo de mi abuela, Darién: libro de viaje, El entorno invisible; así como en numerosas revistas de renombre internacional, en diccionarios de fotografía y compendios de mujeres fotógrafas. En la década de 1980, Sandra Eleta mostró interés en la fotografía en movimiento, y produjo dos espectáculos con diapositivas: el primero fue el diaporama Portobelo, compendio de sus fotos clásicas del pueblo colonense donde fijó su residencia; y el segundo, Sirenata en B, marcó un punto de giro en las expresiones culturales de alto nivel, cuando por medio de la proyección múltiple y la informática, logró animar su homenaje a los autobuses llamados “diablos rojos” en Panamá. Además, con arrojo Sandra Eleta se lanzó a la realización del primer vídeo panameño sobre la invasión norteamericana de 1989, cuando realizó la docuficción El imperio nos visita nuevamente y continuó su producción en vídeo con el corto Abya Yala. La 6ta. edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá – BannabáFest es posible gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura, la Universidad Especializada de las Américas, la Universidad de Panamá, SERTV, Alcaldía de Panamá y otros patrocinadores públicos y privados, producido por La Fundación Centro Imagen y Sonido (CIMAS).

Para detalles completos sobre el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá BannabáFest visite: www.bannabafest.com

